Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Ця невдача стала для Дніпра найбільшою в національній першості за останні п'ять років — із листопада 2021 року, коли команда програла Прометею з різницею у 38 очок (64:102). Відтоді дніпровський клуб незмінно домінував у турнірі та здобув три чемпіонські титули Суперліги поспіль.

Для Харківських Соколів цей тріумф став історичним — команда вперше здолала Дніпро в межах чемпіонату України, перервавши серію з 12 поразок поспіль в очних протистояннях.

Свої наступні поєдинки у регулярному чемпіонаті обидва клуби проведуть вже у неділю, 22 листопада. Дніпро зустрінеться з Київ-Баскетом, а Харківські Соколи зіграють проти Запоріжжя.

Прикарпаття-Говерла розгромила Черкаські Мавпи, Ніко-Баскет переміг Хмельницький в Суперлізі.