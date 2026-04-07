Другий матч чвертьфінальної серії між Запоріжжям та Київ-Баскетом перенесено
Гра відбудеться 10 квітня у Києві
Фото: ФБУ
Другий поєдинок серії 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги України GGBET між Запоріжжям та Київ-Баскетом не відбувся у запланований час. Зустріч мала розпочатися сьогодні, 7 квітня, о 14:00, проте гра була зупинена через повітряну тривогу.
Організатори прийняли рішення про перенесення матчу на пізніший термін.
Нова дата проведення матчу — п’ятниця, 10 квітня. Гра відбудеться у ПС Венето в Києві.
У першому матчі чвертьфінальної серії пле-оф кияни здобули перемогу з рахунком 73:64.
