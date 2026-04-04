Київ-Баскет повів у чвертьфінальній серії плей-оф проти Запоріжжя
1 день тому
Київ-Баскет здобув перемогу над Запоріжжям у матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги GGBET.
Головним героєм матчу став центровий киян Ярослав Карпюк. Бігмен, який вийшов з лави запасних, за 25 хвилин оформив дабл-дабл із 13 очок та 11 підбирань.
Серед лідерів переможців також відзначилися Бублик та Сушкін, які набрали 21 та 16 очок відповідно.
Суперліга. Плейоф. Чвертьфінал. Перший матч
Київ-Баскет – БК Запоріжжя – 73:64 (27:14, 14:19, 17:19, 15:12)
Друга гра серії до двох перемог відбудеться 7 квітня у Запоріжжі.
