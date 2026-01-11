Харківські Соколи обіграли Київ-Баскет, Кривбас здолав Ніко-Баскет — результати матчів Суперліги
Дніпро впевнено переміг Прикарпаття-Говерлу
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У рамках баскетбольної Суперліги України відбулися п’ять поєдинків.
Запоріжжя — Старий Луцьк – 77:102 (19:26, 24:20, 11:33, 23:23)
Харківські Соколи – Київ-Баскет – 78:57 (20:23, 19:11, 10:15, 29:8)
Ніко-Баскет – Кривбас – 70:85 (16:27, 18:18, 17:18, 19:22)
Дніпро – Прикарпаття-Говерла – 89:66 (16:24, 33:13, 27:15, 13:14)
Черкаські Мавпи – Рівне – 80:90 (27:25, 21:20, 15:16, 17:29)
Харківські Соколи, Говерла, Київ-Баскет та Дніпро святкують перемоги у Суперлізі.
