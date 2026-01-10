Харківські Соколи, Говерла, Київ-Баскет та Дніпро святкують перемоги у Суперлізі
Соколи вперше обіграли Рівне
У баскетбольній Суперлізі України було зіграно чотири матчі.
Харківські Соколи – Рівне 83:76 (25:22, 14:21, 23:11, 21:22)
Запоріжжя – Прикарпаття-Говерла 73:100 (24:15, 10:27, 18:29, 21:29)
Черкаські Мавпи – Київ-Баскет 67:93 (14:34, 13:21, 21:22, 19:16)
Дніпро – Старий Луцьк 86:68 (19:15, 21:12, 22:21, 24:20)
