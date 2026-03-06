Харківські Соколи перемогли Київ-Баскет, Рівне вирвало перемогу в овертаймі
В українській баскетбольній Суперлізі пройшли два матчі ігрового дня
близько 1 години тому
У баскетбольній Суперлізі України GGBET було зіграно два матчі чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.
У першому поєдинку Харківські Соколи на виїзді обіграли Київ-Баскет. Після рівної першої половини гості поступово перехопили ініціативу, вигравши третю та четверту чверті й довівши зустріч до перемоги.
Ще більш напруженим вийшов матч у Рівному, де місцевий однойменний клуб приймав Черкаські Мавпи. Основний час завершився внічию, тож команди визначали переможця в овертаймі. У додатковій п’ятихвилинці господарі зуміли вирвати перемогу.
Суперліга
Київ-Баскет – Харківські Соколи 65:76 (19:16, 14:17, 21:27, 11:16)
Рівне – Черкаські Мавпи 77:76 ОТ (18:17, 21:20, 15:20, 16:13, 7:6)
