Трипл-дабл Кошеватського та розгром Дніпра: підсумки ігрового дня Суперліги
Було зіграно два матчі регулярного чемпіонату України
близько 3 годин тому
У Дніпрі завершилися чергові матчі баскетбольної Суперліги. Господарі майданчика, БК Дніпро, розгромили Харківських Соколів. Героєм зустрічі став Михайло Горобченко, який оформив дабл-дабл (10 очок + 11 передач).
В іншому матчі Черкаські Мавпи здолали Запоріжжя у дограванні матчу, що був перерваний ще 1 лютого. Головна подія гри — трипл-дабл Лєва Кошеватського (Черкаські Мавпи) — 18 очок, 10 підбирань, 10 передач.
Суперліга
Дніпро — Харківські Соколи — 98:58 (27:11, 22:15, 24:12, 25:20)
Запоріжжя — Черкаські Мавпи — 71:83 (16:19, 26:22, 14:26, 15:16)
