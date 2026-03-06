Володимир Кириченко

Лос-Анджелес Лейкерс в ніч на 6 березня програли Денвер Наггетс (113:120) в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Лідер «озерників» Леброн Джеймс набрав в цій грі 16 очок та 8 передач. Він реалізував 7 з 11 кидків з гри, довівши кількість точних кидків з гри в кар’єрі в НБА до 15 842.

За цим показником Джеймс обійшов Карім Абдул-Джаббара (15 837) і став лідером в історії НБА. Третім йде Карл Мелоун з 13 528 влучаннями з гри.

На досягнення показника Джеймсу знадобилося 31 274 спроби, Абдул-Джаббару – 28 307. Відсоток влучних кидків Каріма з гри складає 55,9% за кар’єру, тоді як у Леброна - 51,6%.

Нагадаємо, Леброн – перший в історії НБА, хто набрав 43 000 очок у регулярних чемпіонатах.