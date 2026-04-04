Харківські Соколи перемогли Ніко-Баскет у першій грі чвертьфінальної серії плей-оф
MVP матчу став Олексій Соловйов, який набрав 18 очок
1 день тому
Харківські Соколи здобули перемогу над миколаївським Ніко-Баскетом у першому чвертьфінальному матчі серії плей-оф Суперліги GGBET.
MVP матчу став Олексій Соловйов, який записав на свій рахунок 18 очок. Вагомий внесок у перемогу зробив Вадим Заплотинський, оформивши дабл-дабл із 10 очок та 13 підбирань. У складі гостей найрезультативнішим гравцем став Богдан Лук’ян, на рахунку якого 20 очок.
Суперліга. Плей-оф. 1/4 фіналу
Харківські Соколи – Ніко-Баскет 89:81 (21:20, 28:20, 18:22, 22:19)
Друга гра серії до двох перемог запланована на 8 квітня та відбудеться у Миколаєві.
