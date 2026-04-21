Денис Сєдашов

Федерація баскетболу України (ФБУ) визначила склад тренерського штабу жіночої національної збірної з баскетболу 3х3. Головним тренером призначено досвідченого фахівця Віталія Чернія. До його штабу увійшли асистенти Ярослав Ковальов та Роман Вірастюк.

Віталій Черній має значний досвід роботи як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, він працював у литовському Лієткабелісі, виконуючи обов'язки головного тренера у Єврокубку. У системі національних збірних України Черній раніше очолював чоловічу команду, а також був асистентом Євгена Мурзіна.

Головним викликом для нового штабу стане чемпіонат світу-2026, який пройде у Варшаві з 1 по 7 червня.

Жіноча збірна України виступить у групі D, де її суперницями стануть команди Франції, Канади, Японії та Литви.

