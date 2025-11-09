Коваль: «Суперліга стала більш рівнішою та конкурентною»
Тренер відзначив підвищення конкуренції та загальне зростання рівня чемпіонату
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Головний тренер Дніпра Володимир Коваль в інтерв'ю пресслужбі команді оцінив перше коло регулярного чемпіонату Суперліги, відзначивши підвищення конкуренції серед команд.
На мою думку, ліга цього сезону стала більш рівнішою. Зросла кількість команд приблизно одного рівня, і чемпіонат став значно конкурентнішим. До того ж легіонери цього року сильніші, а молоді українські гравці додають рівню ліги ще більше якості.
