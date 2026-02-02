Денис Сєдашов

Баскетбольний клуб Кривбас з Кривого Рогу офіційно поінформував Федерацію баскетболу України про призупинення участі в чемпіонаті України серед чоловічих команд сезону 2025/2026.

Відповідний лист надійшов до ФБУ у зв’язку з припиненням фінансування з боку спонсорів і партнерів клубу.

Дякуємо Мауро Лонгобардо та компанії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підтримку протягом п’яти років. Дякуємо нашим спонсорам та партнерам, які підтримували нас протягом цього часу. Компаніям «Кайман», «Škoda АСТ-Комбі Кривий Ріг», «Перша металопереробна компанія», «Аквапласт». Дякуємо гравцям, тренерам, адміністративному складу за ту історію, яку ми написали разом. Дякуємо вболівальникам за підтримку, ми завжди грали для вас. Дякуємо Збройним силам України, завдяки яким, ми могли грати в улюблену гру.

Також керівництво Кривбаса звернулося до Виконавчого комітету Федерації баскетболу України з проханням винести на найближче засідання питання щодо збереження за командою місця у Дивізіоні «А» на сезон 2026/2027.

На момент призупинення виступів Кривбас виграв п’ять останніх матчів регулярного чемпіонату та посідав четверте місце в турнірній таблиці.

