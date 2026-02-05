Олег Шумейко

Атакувальний захисник Макс Шульга дебютував у НБА. Українець отримав майже 2 хвилини ігрового часу у протистоянні Бостон Селтікс з Х’юстон Рокетс, де найтитулованіша команда Національної баскетбольної асоціації перемогла 114:93.

Шульга став 10 українцем у НБА. Раніше у найпрестижнішій лізі світу грали Олександр Волков, Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Олексій Печеров, Кирило Фесенко, В’ячеслав Кравцов та Олексій Лень. Ще одним діючим баскетболістом з України є Святослав Михайлюк, який представляє Юту Джаз.

