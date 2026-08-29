Збірна України з баскетболу втратила Лукашова перед грою з Чорногорією
Гра відбудеться 31 серпня
Захисник збірної України з баскетболу Денис Лукашов не зіграє у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти національної команди Чорногорії. Повідомляє ФБУ.
Як повідомляє Федерація баскетболу України, баскетболіст залишив розташування національної команди з особистих причин. Лукашов став єдиним гравцем, який не відправився на виїзний поєдинок. У складі збірної залишаються 13 виконавців.
Матч Чорногорія — Україна відбудеться у понеділок, 31 серпня. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом.
Збірна України втримала перемогу над Грецією і очолила групу відбору на чемпіонат світу-2027.