Леброн став четвертим гравцем в історії НБА, який перетнув позначку у 12 тисяч асистів
Попереду Джеймса легенди ліги, які вже завершили кар'єру
11 хвилин тому
Леброн Джеймс / Фото - ВВС
В ніч на 11 квітня відбувся матч регулярного сезону НБА між Лос-Анджелес Лейкерс та Фінікс Санз, який завершився перемогою колективу Джей Джей Редіка з рахунком 101:73.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 41-річний форвард Леброн Джеймс, записавший на свій рахунок 28 очок (10-16 з поля, 2-2 з-за дуги, 6-9 штрафні), 6 підбирань, 12 асистів та 4 перехоплення при 2 втратах.
Завдяки цим 12 передачам Леброн став четвертим гравцем в історії НБА, який перетнув позначку у 12 тисяч асистів.
Трьома іншими є Джон Стоктон (15 806), Кріс Пол (12 552) та Джейсон Кідд (12 091).
Напередодні Леброн встановий новий рекорд за кількістю перемог в НБА.
