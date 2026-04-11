Володимир Кириченко

В ніч на 11 квітня відбувся матч регулярного сезону НБА між Лос-Анджелес Лейкерс та Фінікс Санз, який завершився перемогою колективу Джей Джей Редіка з рахунком 101:73.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 41-річний форвард Леброн Джеймс, записавший на свій рахунок 28 очок (10-16 з поля, 2-2 з-за дуги, 6-9 штрафні), 6 підбирань, 12 асистів та 4 перехоплення при 2 втратах.

Завдяки цим 12 передачам Леброн став четвертим гравцем в історії НБА, який перетнув позначку у 12 тисяч асистів.

Трьома іншими є Джон Стоктон (15 806), Кріс Пол (12 552) та Джейсон Кідд (12 091).

Напередодні Леброн встановий новий рекорд за кількістю перемог в НБА.