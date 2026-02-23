43 000 очок: Леброн Джеймс встановив неймовірний рекорд в історії НБА
Попри 20 очок та 5 передач форварда, його команда зазнала поразки від Бостона
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс встановив черговий статистичний рекорд. У матчі регулярного сезону-2025/2026 проти Бостон Селтікс 41-річний баскетболіст подолав позначку у 43 000 набраних очок.
Наразі актив Джеймса в регулярних чемпіонатах становить 43 008 очок. Якщо враховувати виступи у плей-оф, сумарний показник гравця досяг позначки 51 297 очок.
Попри історичне досягнення свого лідера, Лейкерс не змогли здобути перемогу. Матч завершився поразкою каліфорнійців із рахунком 89:111.
Бостон Шульги розгромив Лейкерс, Оклахома переграла Клівленд.