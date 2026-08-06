Сергій Разумовський

Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу визначив розширений список гравців, яких можуть залучити до перших матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. На старті фінального раунду відбору українська команда зіграє проти Греції та Чорногорії.

До розширеного складу національної збірної повернувся центровий Олексій Лень. Баскетболіст востаннє виступав за Україну ще під час кваліфікації до чемпіонату світу-2023. Тоді він провів за команду два матчі, після чого тривалий час не залучався до складу збірної.

Також у заявці перебуває Святослав Михайлюк. Влітку український захисник отримав гарантований контракт із Ютою Джаз і вже взяв участь у заключних поєдинках попереднього етапу відбору на чемпіонат світу 2027 року. Його досвід виступів у Національній баскетбольній асоціації може стати важливим фактором для команди в матчах проти сильних європейських суперників.

Загалом до розширеного списку увійшли шістнадцять баскетболістів. Тренерський штаб викликав шістьох захисників, шістьох форвардів і чотирьох центрових. Остаточний склад на конкретні матчі буде визначено ближче до початку зустрічей.

Розширений склад збірної України

Захисники: Олександр Ковляр (Будучност, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).

Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).

Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія), Олексій Лень (Реал, Іспанія).

* Для баскетболістів, які наразі не мають чинного клубного контракту, у списку вказано команди, за які вони виступали в сезоні 2025/26.

Перший матч фінального раунду кваліфікації чемпіонату світу збірна України проведе 28 серпня. Суперником команди стане Греція. Через три дні, 31 серпня, українці зіграють проти Чорногорії.