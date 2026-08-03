Володимир Кириченко

Збірна України з баскетболу з 14 серпня у Латвії розпочне тренувальний збір.

У рамках підготовки до другого етапу відбору на ЧС-2027 наша команда зіграє два контрольні матчі: 20 серпня проти команди університету Арізони та 23 серпня – проти збірної Латвії.

Нагадаємо, 28 серпня збірна України проведе номінально домашній матч проти Греції в Ризі, а 31 серпня на виїзді зіграє проти Чорногорії.

План підготовки чоловічої збірної України:

14 серпня – початок тренувального збору (Рига, Латвія);

20 серпня – контрольний матч Арізона – Україна (Кедайняй, Литва);

23 серпня – контрольний матч Латвія – Україна (Рига, Латвія);

28 серпня – кваліфікація чемпіонату світу-2027. Україна – Греція (Рига, Латвія);

31 серпня – кваліфікація чемпіонату світу-2027 Чорногорія – Україна (Подгоріца, Чорногорія).

Нагадаємо, Максим Шульга вперше викликаний до збірної України.