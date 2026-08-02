Денис Сєдашов

24-річний захисник Максим Шульга у серпні приєднається до тренувального табору національної збірної України з баскетболу для підготовки до матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027, повідомляє basket.com.ua.

Це перший виклик гравця до національної команди.

У сезоні-2025/26 Шульга провів у НБА за Бостон 11 матчів у регулярному чемпіонаті та дві зустрічі в плей-оф.

Нагадаємо, 28 серпня збірна України проведе номінально домашній матч другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Греції в Ризі, а 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією.

Збірна України з 99 очками переграла Данію та гарантувала собі друге місце у першому раунді відбору на ЧС.