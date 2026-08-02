Захисник Бостона Шульга вперше викликаний до збірної України
Це перший виклик гравця до національної команди
24-річний захисник Максим Шульга у серпні приєднається до тренувального табору національної збірної України з баскетболу для підготовки до матчів другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027, повідомляє basket.com.ua.
Це перший виклик гравця до національної команди.
У сезоні-2025/26 Шульга провів у НБА за Бостон 11 матчів у регулярному чемпіонаті та дві зустрічі в плей-оф.
Нагадаємо, 28 серпня збірна України проведе номінально домашній матч другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Греції в Ризі, а 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією.
Збірна України з 99 очками переграла Данію та гарантувала собі друге місце у першому раунді відбору на ЧС.