Денис Сєдашов

Збірна України з баскетболу 3х3 не змогла пробитися до основної сітки змагань на етапі Жіночої серії у французькому Бордо.

Українки, які виступали у складі Дар'я Кононученко та Віра Грималюк, зазнали поразки в обох матчах відбору.

У першій грі синьо-жовті поступилися Швеції з рахунком 12:18, а у другій програла Ірландії — 9:16. В обох зустрічах найрезультативнішою у складі синьо-жовтих була Віра Грималюк, яка набрала 6 та 5 очок відповідно.

Не подолавши кваліфікацію, українки завершили виступи на французькому турнірі. Наступним стартом для національної команди стане виступ на етапі в Дебрецені, який відбудеться 27–28 серпня.

Жіноча збірна України U-18 посіла 14-те місце на Євробаскеті в Дивізіоні В.