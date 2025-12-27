Лейкерс втратили зірку на тривалий термін
Рівс пропустить щонайменше 4 тижні
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Атакувальний захисник Лейкерс Остін Рівз отримав травму у матчі регулярного чемпіонату НБА з Х’юстоном (96:119).
Гравець травмував литковий м’яз та пропустить щонайменше 4 тижні, повідомляє інсайдер Шемс Чаранія. Після цього терміну баскетболіст пройде повторне обстеження.
Цього сезону Рівз провів 23 матчі, набираючи у середньому за 35 хвилин 18 секунд 26.6 очок, 6.3 передачі та 5.2 підбирання.