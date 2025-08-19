Лейкерс визначили стартовий склад на сезон-2025/2026
Син Леброна не потрапив й в другий склад команди
близько 1 години тому
Лос-Анджелес Лейкерс оголосили стартовий склад на сезон НБА 2025/26, повідомляє Lakers Daily.
На захисних позиціях гратимуть Остін Рівз і Лука Дончич, форвардами будуть Леброн Джеймс і Руї Хатімура, а центровим — новачок команди Деандре Ейтон, який замінить Джексона Хейса.
Другий склад, ймовірно, включатиме Гейба Вінсента, Маркуса Смарта, Далтона Кнехта, Джарреда Вандербілта та Джексона Хейса.
У ротації також будуть Бронні Джеймс, Максі Клебер, Джейк Ларевія, Крістіан Колоко та інші гравці.
Нагадаємо, Дончич підписав трирічний контракт з Лейкерс на $165 млн.