Литва та Нідерланди стали чемпіонами Європи-2025 з баскетболу 3х3
Українки посіли дев'яте місце
34 хвилини тому
У Копенгагені завершився чемпіонат Європи-2025 з баскетболу 3х3.
У чоловічому турнірі золото вперше в історії здобула збірна Литви. У фіналі литовці перемогли Латвію з рахунком 21:17. Бронзові нагороди виборола Італія, яка у матчі за третє місце здолала Німеччину (22:15).
Жіночий трофей завоювала національна команда Нідерландів, яка у фіналі обіграла Азербайджан — 21:16. Для нідерландок це друге «золото» Євро після тріумфу 2023 року. Іспанки, які торік стали чемпіонками, цього разу обмежилися бронзою, перемігши Францію 21:15.
Жіноча збірна України посіла підсумкове дев’яте місце.