Денис Сєдашов

У Копенгагені завершився чемпіонат Європи-2025 з баскетболу 3х3.

У чоловічому турнірі золото вперше в історії здобула збірна Литви. У фіналі литовці перемогли Латвію з рахунком 21:17. Бронзові нагороди виборола Італія, яка у матчі за третє місце здолала Німеччину (22:15).

Жіночий трофей завоювала національна команда Нідерландів, яка у фіналі обіграла Азербайджан — 21:16. Для нідерландок це друге «золото» Євро після тріумфу 2023 року. Іспанки, які торік стали чемпіонками, цього разу обмежилися бронзою, перемігши Францію 21:15.

Жіноча збірна України посіла підсумкове дев’яте місце.