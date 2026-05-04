Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочинає підготовку до чемпіонату світу, який пройде 1–7 червня у Варшаві. Слова наводить ФБУ.

Тренувальний процес під керівництвом нового наставника Віталія Чернія триватиме з 6 по 30 травня у Ризі та Каунасі.

Перший етап у Ризі — це функціональна підготовка і закладення бази. Гра в 3х3 дуже інтенсивна, тому фізика — ключовий фактор. Паралельно будемо адаптувати тактичні схеми під цей формат. Другий етап у Каунасі — це вже більше про деталізацію, шліфування ігрових моментів і додавання нюансів.

Завдання просте — витиснути максимум із того, що ми маємо. Але для цього потрібно правильно підготувати команду і знайти оптимальні рішення. Для мене це також новий досвід, я багато навчаюся, спілкуюся з колегами, переймаю їхні підходи. Ми будемо працювати разом із фахівцями з Латвії та Литви, обмінюватися досвідом. Сьогодні світ відкритий, інформацію можна брати будь-яку — важливо не просто її отримати, а правильно використати.