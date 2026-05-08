Володимир Кириченко

Український центровий Монако і збірної України Максим Кличко буде виступати за команду Університету Східної Кароліни. Про це повідомив Джон Чепкевич з DraftExpress.

NEWS: Maxim Klitschko has committed to East Carolina, sources tell DraftExpress.



The 7’2” big man is averaging 14.9 points and 7.9 rebounds in a breakout French Espoirs season.



Has earned Betclic Élite minutes with AS Monaco and plays for the Ukrainian Senior National Team. pic.twitter.com/maWouhHOMq — Jon Chepkevich (@JonChep) May 7, 2026

Максим набирав 14,9 очки і 7,9 підбирання в молодіжному чемпіонаті Франції. Також він дебютував за головну команду Монако, провівши 5 матчів, у яких в середньому набирав 2,2 очки, 1,6 підбирання і 0,2 асиста.

Східна Кароліна виступає в конференції American. Минулого сезону команда виграла 11 матчів з 31.

За інформацією Олександра Прошути, Кличко мав декілька пропозицій від коледжів з більшим іменем, але обрав менший коледж, щоб мати солідний ігровий час одразу і продовжувати розвиватися в баскетбольному плані.

