Син Віталія Кличка вирішив виступати за команду Університету Східної Кароліни
Минулого сезону він захищав кольори Монако
Український центровий Монако і збірної України Максим Кличко буде виступати за команду Університету Східної Кароліни. Про це повідомив Джон Чепкевич з DraftExpress.
Максим набирав 14,9 очки і 7,9 підбирання в молодіжному чемпіонаті Франції. Також він дебютував за головну команду Монако, провівши 5 матчів, у яких в середньому набирав 2,2 очки, 1,6 підбирання і 0,2 асиста.
Східна Кароліна виступає в конференції American. Минулого сезону команда виграла 11 матчів з 31.
За інформацією Олександра Прошути, Кличко мав декілька пропозицій від коледжів з більшим іменем, але обрав менший коледж, щоб мати солідний ігровий час одразу і продовжувати розвиватися в баскетбольному плані.
