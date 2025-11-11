Михайлюк провів черговий результативний матч в НБА
Український легіонер Юти зіграв у матчі з Міннесотою 28 хвилин
близько 2 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакуючий захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Міннесоти в регулярному чемпіонаті НБА.
Михайлюк вийшов у стартовому складі команди. Він провів на майданчику 28 хвилин, набрав 11 очок (4/13 з гри, 3/11 триочкових, 0/0 штрафних), 3 підбирання та 2 передачі.
Юта програла з рахунком 113:120.
Середні показники українця в чемпіонаті – 9,1 очка, 2,8 підбирання, 1,7 передачі за матч при точності кидків з гри 46,2%.
Нагадаємо, напередодні Михайлюк встановив рекорд результативності у НБА.