29 очок Дончича не допомогли Лейкерс обіграти Клівленд, Юта Михайлюка поступилася Голден Стейт
Нью-Йорк розгромив Торонто
12 хвилин тому
29 січня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
Клівленд розібрався з Лейкерс (129:99), незважаючи на 29 очок Луки Дончича.
Юта українця Святослава Михайлюка програла Голден Стейт.
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Лейкерс 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)
Індіана – Чикаго 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25)
Бостон – Атланта 106:117 (18:38, 28:22, 30:27, 30:30)
Торонто – Нью-Йорк 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37)
Майамі – Орландо 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34)
Мемфіс – Шарлотт 97:112 (28:36, 27:26, 20:28, 22:22)
Даллас – Міннесота 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26)
Юта – Голден Стейт 124:140 (24:34, 31:34, 38:33, 31:39)
Х'юстон – Сан-Антоніо 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)