Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Денвера у Кубку НБА.

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Українець вийшов з лави запасних і набрав 18 очок (7/12 з гри, 4/8 триочкових, 0/0 штрафних), 2 підбирання при 2 втратах за 28 хвилин на майданчику.

Юта поступилась з рахунком 107:120.

Єдиний представник України в НБА провів другий найрезультативніший матч в сезоні – 22 листопада він набрав рекордні для українців в чемпіонаті 39 очок.

Нагадаємо, Михайлюк – десятий гравець в історії НБА, що закинув 10 триочкових, вийшовши з лави.