Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Свят провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 3 підбирання і 2 асисти. Він реалізував 1/7 з гри і 2/2 зі штрафних.

Юта поступилась з рахунком 94:109.

29-річний Михайлюк у цьому сезоні провів 19 матчів, у яких в середньому набирав 6,6 очка, 2,5 підбирання і 1,7 асиста.

Юта з результатом 3-16 йде 14-ю на Заході.

Нагадаємо, Михайлюк встановив рекорд результативності серед українців в історії НБА.