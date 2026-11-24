Михайлюк провів результативний матч проти Лейкерс
Захисник Юти провів на майданчику 25 хвилин
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА.
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Свят провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 3 підбирання і 2 асисти. Він реалізував 1/7 з гри і 2/2 зі штрафних.
Юта поступилась з рахунком 94:109.
29-річний Михайлюк у цьому сезоні провів 19 матчів, у яких в середньому набирав 6,6 очка, 2,5 підбирання і 1,7 асиста.
Юта з результатом 3-16 йде 14-ю на Заході.
Нагадаємо, Михайлюк встановив рекорд результативності серед українців в історії НБА.
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