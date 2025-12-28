Михайлюк провів блідий матч проти Сан-Антоніо, його команда обіграла фаворита
Святослав провів на майданчику 14 хвилин
близько 2 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти «Сан-Антоніо у регулярному чемпіонаті НБА.
Михайлюк провів на майданчику 14 хвилин, набрав 3 очки, 1 підбирання та 1 передачу.
Юта перемогла з рахунком 127:114.
28-річний Михайлюк набирає в цьому сезоні в середньому 9,3 очка, 2,7 підбирання і 2 передачі.
