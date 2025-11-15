Ніко-Баскет обіграв Рівне у Суперлізі
Найкращим гравцем матчу став Богдан Лук’ян — 20 очок
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
У Миколаєві в рамках регулярного чемпіонату Суперліги відбувся матч між місцевим Ніко-Баскетом та Рівне. Підопічні Валентина Берестнєва здобули перемогу.
Найрезультативнішим гравцем Ніко-Баскета став Богдан Лук’ян, який набрав 20 очок, зробив 7 підбирань та віддав 4 результативні передачі.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Ніко-Баскет – Рівне-ОШВСМ 90:76 (24:21, 25:9, 16:24, 25:22)
Наступні матчі обидві команди проведуть нові матчі: Рівне-ОШВСМ зустрінеться з Кривбасом, а Ніко-Баскет гратиме проти Київ-Баскета.
