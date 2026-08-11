Володимир Кириченко

Лідер збірної Греції з баскетболу Янніс Адетокумбо пропустить серпневі матчі збірної у відборі на чемпіонат світу -2027. Про це повідомляє Sport24.gr.

За інформацією, Маямі не дав дозволу на участь у майбутніх міжнародних матчах через побоювання щодо навантаження на гравця та ризику травми.

Тому Янніс не допоможе своїй національній команді у матчах проти України (28 серпня) та Іспанії (31 серпня).

Нагадаємо, що цього літа грецький баскетболіст приєднався до Хіт з Мілвокі.

Минулого сезону Адетокумбо зіграв 36 матчів, у середньому набираючи 27,6 очка, 9,8 підбирання та 5,4 передачі.

Раніше стало відомо, що Лень і Михайлюк увійшли до складу збірної України на матчі відбору на ЧС-2027.