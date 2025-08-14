Олег Гончар

29-річний латвійський баскетболіст, чемпіон НБА та гравець Атланта Гоукс Крістапс Порзінгіс заявив, що після завершення кар’єри в баскетболі планує спробувати себе в змішаних єдиноборствах (ММА). Про це повідомляє Sportacentrs.

«ММА — це спорт, близький моєму серцю. Це мій улюблений вид спорту для перегляду. Я захоплююся ним і вирішив долучитися до нового проєкту, пов’язаного з ММА. Він ще в розробці, але скоро я зможу розповісти більше». Крістапс Порзінгіс

Цього літа Порзінгіс уже спробував себе в ММА, але пообіцяв Атланті Гоукс, що не займатиметься бойовими мистецтвами під час баскетбольної кар’єри, щоб зберегти здоров’я.

«Я бережу себе для кар’єри в ММА після баскетболу». Крістапс Порзінгіс

Порзінгіс, який виступає на позиції важкого форварда, виграв чемпіонський титул НБА у 2024 році з «Бостон Селтікс» перед переходом до Гоукс.

Нагадаємо, Бостон Селтікс шокував всіх, скоротивши за 20 днів витрати на зарплати на $301 млн.