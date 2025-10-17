Володимир Кириченко

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк зіграв за Юту у передсезонному матчі НБА.

Джаз перемогли Портленд з рахунком 132:129. Це перша перемога Юти в передсезонних матчах.

Українець вийшов у стартовій пʼятірці через травму коліна в новачка Ейса Бейлі. Він провів на майданчику 26 хвилин, набрав 15 очок (5/13 з гри, 5/10 триочкових, 0/0 штрафних), 2 підбирання та 4 передачі.

28-річний захисник зіграв 38 матчів (13 у стартовому складі) за «Джаз» в попередньому регулярному сезоні, в яких набирав в середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2,0 передачі за 20,0 хвилин на майданчику.

Раніше Михайлюк зіграв проти Далласа в передсезонці.