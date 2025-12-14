Володимир Кириченко

14 грудня в рамках 1/2 фіналу Кубка НБА відбулися два матчі.

У півфіналі від Сходу Орландо поступився Нью-Йорку (120:132), лідер Нікс Джейлен Брансон приніс своїй команді 40 очок (16 з 27 з гри, 2 з 5 через дугу, 6 з 9 з лінії), 4 підбирання та 8 передач.

З боку Західної конференції Сан-Антоніо здолав Оклахому (111:109), незважаючи на 29 очок Шея Гілджес-Александера, і завдав чинним чемпіонам їхньої другої поразки в сезоні, перервавши 16-матчеву переможну серію.

НБА. Кубок НБА. Лас-Вегас. 1/2 фіналу

Орландо – Нью-Йорк 120:132 (36:33, 28:38, 28:29, 28:32)

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 109:111 (31:20, 18:26, 28:32, 32:33)