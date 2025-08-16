Липовий – про перемогу над Швейцарією: «Це дуже важлива звитяга для команди і для всієї країни»
Україна наразі займає друге місце в групі
близько 2 годин тому
Баскетболіст збірної України Олександр Липовий поділився емоціями після переможного матчу проти Швейцарії (73:64) у рамках прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Слова наводить ФБУ.
У першу чергу я хочу подякувати нашим вболівальникам та нашим ЗСУ, які сьогодні прийшли підтримати нас. Це дуже важлива перемога для нас і для всієї країни. Тому будемо налаштовуватися на наступну гру проти Словаччини.
Швейцарія – дуже незручна команда. Вона грає на високому рівні, і це було видно по нашій першій грі. У нас була перевага в рахунку, але було важко втримати такий гандикап упродовж усього матчу.
Після трьох матчів Україна посідає друге місце в групі, маючи дві перемоги та одну поразку, і готується до заключного поєдинку проти Словаччини, який відбудеться 20 серпня.