Баскетболіст збірної України Олександр Липовий поділився емоціями після переможного матчу проти Швейцарії (73:64) у рамках прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Слова наводить ФБУ.

У першу чергу я хочу подякувати нашим вболівальникам та нашим ЗСУ, які сьогодні прийшли підтримати нас. Це дуже важлива перемога для нас і для всієї країни. Тому будемо налаштовуватися на наступну гру проти Словаччини.

Швейцарія – дуже незручна команда. Вона грає на високому рівні, і це було видно по нашій першій грі. У нас була перевага в рахунку, але було важко втримати такий гандикап упродовж усього матчу.