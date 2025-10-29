Жіноча збірна України з баскетболу оголосила склад на відбір Євробаскету-2027
Синьо-жовтих представлятимуть 13 гравчинь
Тренерський штаб національної жіночої збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним оприлюднив список гравчинь, які готуватимуться до матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2027.
У листопаді українки стартують у відборі в групі E, де зіграють проти Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.
Перший поєдинок команда проведе на виїзді, а два наступні номінально домашні — пройдуть у латвійській Ризі.
Склад збірної України
Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія)
Міріам Уро-Нілє (Ньйон, Швейцарія)
Кристина Філевич (Будівельник, Україна)
Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль)
Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція)
Христина Кулеша (Грац, Австрія)
Богдана Лапхан (Франківськ-Прикарпаття, Україна)
Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна)
Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна)
Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина)
Карина Панчук (Шаморін, Словаччина)
Анастасія Ковтун (Хомутов, Чехія)
Євгенія Путра (Луїсвілл Кардиналс, США)
Головний тренер — Євген Мурзін
Асистенти — Інна Кочубей, Ганна Шликова
Дубнюк пропустить сезон через травму і не зіграє за збірну України.