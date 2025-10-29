Денис Сєдашов

Тренерський штаб національної жіночої збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним оприлюднив список гравчинь, які готуватимуться до матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2027.

У листопаді українки стартують у відборі в групі E, де зіграють проти Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Перший поєдинок команда проведе на виїзді, а два наступні номінально домашні — пройдуть у латвійській Ризі.

Склад збірної України

Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія)

Міріам Уро-Нілє (Ньйон, Швейцарія)

Кристина Філевич (Будівельник, Україна)

Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль)

Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція)

Христина Кулеша (Грац, Австрія)

Богдана Лапхан (Франківськ-Прикарпаття, Україна)

Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна)

Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна)

Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина)

Карина Панчук (Шаморін, Словаччина)

Анастасія Ковтун (Хомутов, Чехія)

Євгенія Путра (Луїсвілл Кардиналс, США)

Головний тренер — Євген Мурзін

Асистенти — Інна Кочубей, Ганна Шликова

Дубнюк пропустить сезон через травму і не зіграє за збірну України.