Денис Сєдашов

Головний тренер жіночої збірної України Євген Мурзін поділився очікуваннями від старту у кваліфікації Євробаскету-2027 та оцінив суперниць синьо-жовтих.

Наставник відзначив, що попереду на українок чекає насичений тиждень — три матчі за сім днів, проте це не стане проблемою для підопічних. Слова наводить ФБУ.

Будемо працювати — всі в однакових умовах, тому не має значення, чи дві гри, чи три. У цьому вікні нас чекає один виїзд до Чорногорії, після чого зіграємо дві домашні зустрічі. Вважаю, що це непоганий календар для старту кваліфікації. Євген Мурзін

Тренер назвав збірну Чорногорії головним фаворитом групи, адже команда нещодавно грала у фінальній частині чемпіонату Європи.

Чорногорія — дуже непростий суперник. Ми серйозно готуємося, аналізуємо гру, збираємо всю необхідну інформацію. Що стосується Болгарії та Азербайджану — ці команди, на мою думку, дещо слабші, але ми налаштовуємося на кожен матч однаково серйозно. Думки тільки про перемоги. Євген Мурзін

У листопаді українки стартують у відборі в групі E, де зіграють проти Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Жіноча збірна України з баскетболу оголосила склад на відбір Євробаскету-2027.