Збірна України обіграла Швейцарію у прекваліфікації ЧС-2027
Найрезультативнішим гравцем матчу став Іссуф Санон, який набрав 15 очок
близько 2 годин тому
Фото: FIBA
Збірна України з баскетболу здобула другу перемогу у прекваліфікацї чемпіонату світу-2027. Матч відбувся у ризькому Rimi Olympic Center.
Підопічні Айнарса Багатскіса тріумфували над Швейцарією.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Іссуф Санон, який набрав 15 очок.
Баскетбол. Прекваліфікаця до ЧС-2027. Група А
Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Нагадаємо, що синьо-жовті вже грали зі швейцарцями і поступилися 64:66.
Наступну гру збірна України проведе 20 серпня проти Словаччини.