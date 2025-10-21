Віталій Кличко розповів, чому його син обрав баскетбол, а не бокс
Колишній чемпіон світу з боксу поділився тим, як склалися шляхи його синів
30 хвилин тому
Фото: ФБУ
Мер Києва та колишній чемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко в інтервʼю «Ранок у великому місті» розповів, чому його молодший син Максим обрав баскетбол, а не бокс.
Коли твій зріст — 2 метри 18 сантиметрів, сам Бог підказує, який спорт вибрати. Тримаю кулаки за його успіхи.
Старший син, 25-річний Єгор, нещодавно завершив навчання у Лондонській школі економіки, де здобув диплом і продовжив освіту за спеціальністю «бізнес-менеджмент».
Максим Кличко: «Бокс ніколи не любив».