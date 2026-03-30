Володимир Кириченко

Максим Кличко, український баскетболіст та син ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні Віталія Кличка, дебютував за Монако.

Спочатку Кличко оформив дабл-дабл в матчі молодіжного чемпіонату Франції у програному матчі з двома овертаймами його Монако проти Ле-Мана 117:119.

Кличко за 30 хвилин набрав 25 очок (11/16 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 14 підбирань, зробив 3 передачі, 1 перехоплення при 4 фолах та 2 втратах.

А пізніше в цей же день Кличко дебютував за основну команду Монако. Він зіграв 4 хвилини, очок не набрав (0/1 двоочкові), зібрав 2 підбирання, а його команда виграла у Ле-Мана 99:85.

Кличко дебютував за збірну України з баскетболу у лютому 2025 року.

Напередодні Святослав Михайлюк провів результативний матч з Фініксом, вийшовши з лави для запасних.