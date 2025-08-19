Олег Гончар

Форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко в інтерв'ю пресслужбі ФБУ прокоментував перемогу над Швейцарією у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 та поділився очікуваннями від вирішального матчу проти Словаччини, який відбудеться 20 серпня.

Ткаченко заявив, що після невдалої гри у Фрібурі команда прагнула реабілітуватися. У Ризі українці діяли агресивно в захисті, боролися за підбирання та були сфокусованими в нападі, хоча й припускалися помилок.

Щодо Словаччини, форвард визнав, що в першому матчі Україна дозволила суперникам відчути кидок, зокрема Матею Павелці, але зрештою впоралася завдяки фізичній грі та перевазі на щитах. Ткаченко підкреслив, що команда відновлюється та готова до вирішального поєдинку.

«Що стосується налаштування, то особисто я грав би за збірну ще б і місяць, і два. Мені подобається бути в національній команді — це зовсім інші емоції кожного разу. Тому всім пропоную приїжджати». Іван Ткаченко

Для першого місця Україні достатньо будь-якої перемоги над Словаччиною або поразки з різницею до 12 очок. Поразка в 13–22 очки віддасть перше місце Словаччині, а 24 очки та більше залишать Україну на третьому місці, завершивши боротьбу за вихід на чемпіонат світу.