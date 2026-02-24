У Дніпрі дограють матчі Суперліги, призупинені на початку лютого
Виною тому стали тривалі повітряні тривоги
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Під час міжнародної паузи на матчі національних збірних в українській Суперлізі відбудуться догравання двох поєдинків регулярного чемпіонату. Обидві зустрічі розпочалися в Дніпрі ще 1 лютого, проте були призупинені через тривалу повітряну тривогу.
Розклад матчів 28 лютого:
13:30 — Запоріжжя — Черкаські Мавпи — Гру було зупинено у четвертій чверті за 8:57 до кінця. На момент паузи рахунок — 67:58 на користь черкаської команди.
15:00 — Дніпро — Харківські Соколи — Поєдинок призупинили за 7:47 до завершення другої чверті. Поточний рахунок — 35:11 на користь Дніпра.
