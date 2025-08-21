Шахтар розписав мирову з Серветтом у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Матч у Кракові завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялися голами в кожному з таймів. Фомба на 8-й хвилині вразив ворота Різника до перерві, а в другій половині зустрічі Бондар підключився до атаки і забив потрібний гол, що звів матч до нічиєї.

За тиждень команди зустрінуться у Женеві, де розіграють путівку до основного раунду Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 4 кваліфікаційний раунд

Шахтар - Серветт 1:1

Голи: Бондар, 72 - Фомба, 8

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Шахтар - Серветт.