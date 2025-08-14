У США стався рекордний продаж спортивної команди
НБА погодила перехід Бостона у власність Вільяма Чісхолма
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Національна баскетбольна асоціація погодила продаж Бостона за 6.1 мільярда доларів Вільяму Чісхолму, повідомляє AP.
За інформацією джерела, 13 серпня НБА погодила рекордний продаж в історії спортивних команд США. Попереднім рекордним продажем була купівля клубу з американського футболу Вашингтон Коммандерс Джошем Гаррісом та його інвестиційною групою у 2023 році.
Відзначимо, що рекорд скоро може бути побитий. Напередодні Джині Басс продала Лос-Анджелес Лейкерс за 10 мільярдів доларів.
Відзначимо, що за Селтікс виступає українець Максим Шульга.
Поділитись