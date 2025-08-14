Олег Шумейко

Національна баскетбольна асоціація погодила продаж Бостона за 6.1 мільярда доларів Вільяму Чісхолму, повідомляє AP.

За інформацією джерела, 13 серпня НБА погодила рекордний продаж в історії спортивних команд США. Попереднім рекордним продажем була купівля клубу з американського футболу Вашингтон Коммандерс Джошем Гаррісом та його інвестиційною групою у 2023 році.

Відзначимо, що рекорд скоро може бути побитий. Напередодні Джині Басс продала Лос-Анджелес Лейкерс за 10 мільярдів доларів.

Відзначимо, що за Селтікс виступає українець Максим Шульга.