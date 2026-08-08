Україна U-18 розгромила Люксембург на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В
Найрезультативнішою у складі України стала Дар'я Іщук — 15 очок
Фото: ФБУ
Юніорська жіноча збірна України з баскетболу здобула перемогу над Люксембургом у матчі за 13–16 місця чемпіонату Європи U-18 (Дивізіон В).
Найрезультативнішою у складі України стала Дар'я Іщук (15 очок). Марія Гулямова оформила дабл-дабл — 13 очок, 12 підбирань та 5 передач.
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В
Україна — Люксембург 70:42 (23:12, 17:11, 18:14, 12:5)
У матчі за підсумкове 13-14 місце команда Марії Дубас зіграє проти переможця пари Швейцарія — Ірландія.
Жіноча збірна України U-18 розгромно поступилася Португалії на чемпіонаті Європи.