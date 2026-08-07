Жіноча збірна України U-18 розгромно поступилася Португалії на чемпіонаті Європи
Українки змагатимуться за підсумкові 13–16 місця на Євробаскеті
Юніорська жіноча збірна України з баскетболу програла національній команді Португалії у матчі другого етапу чемпіонату Європи U-18 у Дивізіоні В.
У першій половині зустрічі команди демонстрували рівну гру, однак завдяки ривку наприкінці другої чверті Португалія пішла на велику перерву з перевагою у 11 очок. У четвертій десятихвилинці українки набрали 6 очок, у результаті чого підсумкова різниця на користь суперниць зросла до 20 балів.
Найрезультативнішими у складі української команди стали Марія Майдан (12 очок) та Дар'я Іщук (11 очок).
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В
Португалія — Україна 66:46 (16:13, 15:7, 22:20, 13:6)
Після цієї поразки збірна України змагатиметься за підсумкові 13–16 місця. Наступний матч українки проведуть 8 серпня проти команди, яка програє у парі Словаччина — Люксембург.
Збірна України зіграє контрольні матчі проти університету Арізони і збірної Латвії.