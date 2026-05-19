Денис Сєдашов

Київський Київ-Баскет офіційно оголосив про призначення Валерія Плеханова на посаду головного тренера. Повідоляє пресслужба команди.

Попереднім місцем роботи Плеханова були Харківські Соколи. У сезоні 2025/26 під його керівництвом харківський клуб посів друге місце у регулярному чемпіонаті Вищої ліги, проте завершив плей-оф на четвертій позиції.

Примітно, що у півфіналі сезону Соколи Плеханова поступилися саме Київ-Баскету (1-2), а у серії за бронзові нагороди програли БК Рівне (1-2).

