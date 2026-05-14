Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з баскетболу 19 червня розпочне підготовку до матчів першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 року. Команда під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе тренувальний збір та серію ігор.

На етапі підготовки заплановано два контрольні поєдинки: 25 червня проти Анголи та 28 червня проти Литви у Шяуляї.

Офіційні матчі відбору відбудуться на початку липня. 2 липня українці зіграють номінально домашній матч проти Грузії, а 5 липня проведуть виїзну зустріч із Данією.

План підготовки національної збірної України:

19.06 - 25.06 — тренування

25.06 — контрольний матч проти Анголи (Рига, Латвія)

26.06 - 27.06 — тренування

28.06 — контрольний матч проти Литви (Шяуляй, Литва)

29.06 - 01.07 — тренування

02.07 — матч проти Грузії

03.07 — від'їзд до Данії; вечірнє тренування

04.07 — тренування

05.07 — матч проти Данії

Визначено склад чоловічої збірної України 3х3 на збір у Таллінні.