Денис Сєдашов

Баскетбольний клуб Харківські Соколи офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 41-річний український фахівець Дмитро Забірченко, який підписав із харків'янами контракт на два роки. На цій посаді він змінив Валерія Плеханова. Повідомляє ФБУ.

Новий керманич уже прокоментував своє призначення:

Соколи — це амбітний проект не на один рік. Клуб ставить перед собою серйозні задачі на майбутнє, тому ця пропозиція одразу ж зацікавила. В команді вже є деякі гравці, які повністю відповідають моїм вимогам. Це фундамент. Та вже від сьогодні я у повній мірі залучений до процесу підсилення, щоб сформувати належний склад, який зможе досягати поставлених керівництвом цілей. Вдячний за проявлену до мене зацікавленість. Впевнений, що мої амбіції співпадають з амбіціями клубу. Дмитро Забірченко

Минулого сезону Харківські Соколи посіли друге місце у регулярному чемпіонаті Суперліги GGBET, але залишились без нагород, програвши Київ-Баскету у півфіналі та Рівному в бронзовій серії.

