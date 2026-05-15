Дмитро Забірченко став новим головним тренером Харківських Соколів
Угода з новим керманичем розрахована на два сезони
близько 2 годин тому
Баскетбольний клуб Харківські Соколи офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 41-річний український фахівець Дмитро Забірченко, який підписав із харків'янами контракт на два роки. На цій посаді він змінив Валерія Плеханова. Повідомляє ФБУ.
Новий керманич уже прокоментував своє призначення:
Соколи — це амбітний проект не на один рік. Клуб ставить перед собою серйозні задачі на майбутнє, тому ця пропозиція одразу ж зацікавила. В команді вже є деякі гравці, які повністю відповідають моїм вимогам. Це фундамент. Та вже від сьогодні я у повній мірі залучений до процесу підсилення, щоб сформувати належний склад, який зможе досягати поставлених керівництвом цілей. Вдячний за проявлену до мене зацікавленість. Впевнений, що мої амбіції співпадають з амбіціями клубу.
Минулого сезону Харківські Соколи посіли друге місце у регулярному чемпіонаті Суперліги GGBET, але залишились без нагород, програвши Київ-Баскету у півфіналі та Рівному в бронзовій серії.
Збірна України з баскетболу розпочинає підготовку до відбору на ЧС-2027: розклад матчів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05